Где Казахстан в медальном зачете Паралимпиады-2026

Стала известна строчка в итоговом медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Италии 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта Паралимпиады, первое место в медальном зачете занял Китай. На второй строчке расположилась сборная США, а замкнула тройку лучших команд турнира – сборная России.

Казахстан завершил Паралимпиаду на 18-м месте в медальном зачете. На последней строчке рейтинга – сборная Латвии, которая расположилась на 27-й строчке.

Всего же за девять зимних Паралимпиад, у Казахстана – пять медалей, две из которых завоеваны Ерболом Хамитовым в этом году.

Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года прошла на "Стадио олимпико дель гьяччо" в Кортина-д'Ампеццо.

13 марта Ербол Хамитов стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км. После триумфа социальные сети казахстанца разрываются от поздравлений.