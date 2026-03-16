Самородов отличился результативным пасом в матче РПЛ с рекордным голом Дзюбы

15 марта на "Самара Арене" прошел матч 21-го тура российской Премьер-лиги, где местный "Акрон" поделил очки с "Ахматом" из Грозного (1:1). Хозяева ушли от поражения на 84-й минуте встречи благодаря голу легенды российского футбола Артема Дзюбы, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке на 27-й минуте открыл форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе, которому точную передачу с углового сделал казахстанец Максим Самородов.

Затем почти целый второй тайм гости играли в меньшинстве, с поля был удален полузащитник Исмаэл Силва.

"Акрон" сумел воспользоваться своим преимуществом за 6 минут до финального свистка, когда отличился Артем Дзюба.

37-летний нападающий забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола, который и принадлежал ему с марта 2025 года.

В итоге грозненский коллектив после рестарта российского чемпионата не проиграл ни одного матча из трех проведенных.

Подопечные Станислава Черчесова ранее дома обыграли ЦСКА (1:0) и сыграли вничью на выезде с "Локомотивом" (2:2). Тем самым сейчас "Ахмат" располагается на восьмой позиции таблицы РПЛ с активом в 27 очков.