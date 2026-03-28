Спорт

"Барселона" снова потеряла свою бразильскую звезду на важный отрезок сезона

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 09:53 Фото: Instagram/brasil
Один из ключевых игроков каталонской "Барселоны" Рафинья Диас покинул состав сборной Бразилии из-за травмы и не сможет выйти на поле до начала мая, сообщает Zakon.kz.

Как известно, вингер получил повреждение двуглавой мышцы бедра в товарищеском матче против Франции в ночь на 27 марта и был заменен по ходу игры.

Сразу после этого было принято решение отпустить Рафинью в расположение "Барселоны". Футболист уже прибыл в клуб, где врачи подтвердили диагноз.

Медицинский штаб "блауграны" объявил, что Рафинья выбыл из строя на пять недель из-за травмы бедра.

Таким образом, бразилец не сможет помочь своим коллегам в трех важных матчах с мадридским "Атлетико", два из которых в Лиге чемпионов УЕФА, а один – в Ла Лиге. Включаем сюда еще три поединка испанского чемпионата.

Стоит напомнить, что 29-летний полузащитник только недавно оправился от травмы и начал дарить крупные победы "сине-гранатовым".

