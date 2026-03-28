"Барселона" снова потеряла свою бразильскую звезду на важный отрезок сезона
Как известно, вингер получил повреждение двуглавой мышцы бедра в товарищеском матче против Франции в ночь на 27 марта и был заменен по ходу игры.
Сразу после этого было принято решение отпустить Рафинью в расположение "Барселоны". Футболист уже прибыл в клуб, где врачи подтвердили диагноз.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ❗️— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2026
Raphinha has a right hamstring injury, as confirmed by medical tests carried out by the Brazilian Football Federation (CBF) following the discomfort he experienced during the Brazil v France match in Boston on Thursday.
The player is… pic.twitter.com/5YLeb0yxGf
Медицинский штаб "блауграны" объявил, что Рафинья выбыл из строя на пять недель из-за травмы бедра.
Таким образом, бразилец не сможет помочь своим коллегам в трех важных матчах с мадридским "Атлетико", два из которых в Лиге чемпионов УЕФА, а один – в Ла Лиге. Включаем сюда еще три поединка испанского чемпионата.
Стоит напомнить, что 29-летний полузащитник только недавно оправился от травмы и начал дарить крупные победы "сине-гранатовым".