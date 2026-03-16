Спорт

Казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка мира в Турции

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 19:00 Фото: olympic.kz
В Анталье (Турция) завершился очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Команду Казахстана на крупном турнире представили Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Роман Маменов, Нуртан Идрисов, Амели Мукушева, Амина Халимарден, сообщает Zakon.kz.

Однако до финала дошли два гимнаста. В упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль.

Роман Маменов пробился в решающий раунд в опорном прыжке, заняв в итоге седьмое место.

Таким образом, сборная Казахстана завершила ЭКМ с одним "серебром".

Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.

Читайте также
Казахстанский гимнаст стал победителем этапа Кубка вызова во Франции
22:32, 14 сентября 2025
Казахстанский гимнаст стал победителем этапа Кубка вызова во Франции
Казахстанский гимнаст взял "золото" на этапе Кубка мира в Дохе
20:59, 18 апреля 2025
Казахстанский гимнаст взял "золото" на этапе Кубка мира в Дохе
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку
15:54, 09 марта 2025
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку
Читайте также
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Сегодня
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Сегодня
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
19:14, Сегодня
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
Неожиданным исходом обернулся матч КПЛ-2026
18:58, Сегодня
Неожиданным исходом обернулся матч КПЛ-2026
