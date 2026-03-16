Казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка мира в Турции

Фото: olympic.kz

В Анталье (Турция) завершился очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Команду Казахстана на крупном турнире представили Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Роман Маменов, Нуртан Идрисов, Амели Мукушева, Амина Халимарден, сообщает Zakon.kz.

Однако до финала дошли два гимнаста. В упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль. Роман Маменов пробился в решающий раунд в опорном прыжке, заняв в итоге седьмое место. Таким образом, сборная Казахстана завершила ЭКМ с одним "серебром". Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: