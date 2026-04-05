После Ерекешевой гимнастам удалось завоевать еще две медали на Кубке мира
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась медалями на этапе Кубка мира в Каире (Египет). Обе награды были завоеваны в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.
Зейнолла Идрисов в финале получил от судей 14,566 балла. Он завершил ЭКМ с серебряной медалью.
Нариман Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала – 14,566.
Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) – 14,800.
Ранее сообщалось, что Акмарал Ерекешева блеснула на Гран-при во Франции.
Читайте также
