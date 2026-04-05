#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

После Ерекешевой гимнастам удалось завоевать еще две медали на Кубке мира

Казахстанские гимнасты взяли две медали на этапе Кубка мира в Каире, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 19:33
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась медалями на этапе Кубка мира в Каире (Египет). Обе награды были завоеваны в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.

Зейнолла Идрисов в финале получил от судей 14,566 балла. Он завершил ЭКМ с серебряной медалью.

Нариман Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала – 14,566.

Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) – 14,800.

Ранее сообщалось, что Акмарал Ерекешева блеснула на Гран-при во Франции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
