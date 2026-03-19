Рыбакина сообщила "горькую правду" о проигранном Соболенко финале "Мастерса"

Фото: Instagram/LenaRybakina

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала о причинах проигрыша первой в рейтинге WTA теннисистки из Беларуси Арине Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, лучшая теннисистка Казахстана не сдается после поражения в финале WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TennisONE App (@tennisoneapp) "Горько, конечно, у меня были возможности во втором сете, и мне было очень сложно найти эту дополнительную энергию. Первый сет я сыграл очень хорошо, чем я довольна. Самое главное – принимать все позитивно и двигаться дальше", – объяснила чемпионка Wimbledon-2022 и Australian Open-2026. Ранее стало известно, что казахстанские теннисистки совершили триумф в Испании.

