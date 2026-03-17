#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой

Теннис Матч Путинцева, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 10:06 Фото: Instagram/LenaRybakina
На кортах американского Майами стартовали игры крупного представительного турнира среди мужчин и женщин с пометкой "тысячник". Пока там идут разборки квалификационного раунда, но уже завтра вступят в борьбу представители элиты, сообщает Zakon.kz.

В основной сетке одиночного разряда данных соревнований среди женщин выступят две казахстанки – лидеры нашей сборной Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

По итогам жеребьевки так совпало, что наши теннисистки могут сыграть между собой во втором круге этих состязаний.

Но этот матч состоится только при одном условии: если Юлия Путинцева (№75 WTA) сумеет обыграть на старте турнира индонезийскую спортсменку Джанис Тиен (№40 WTA).

А Рыбакина тем временем пропускает первый круг "Мастерса" в Майами и ждет победительницы противостояния между Юлией и Джанис.

Елена сейчас восстанавливается и набирается сил после недавнего финала в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 10:06
Рыбакина раскрыла причину поражения Соболенко в Индиан-Уэллсе

Между тем Жоан Лапорта накануне снова победил на выборах президента ФК "Барселона".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны соперницы Рыбакиной и Путинцевой на женском "Мастерсе" в Майами
Рыбакина стартовала с тяжелой победы на "Мастерсе" в Майами
Видеообзор матча Елена Рыбакина – Юлия Путинцева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: