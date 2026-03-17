Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой
В основной сетке одиночного разряда данных соревнований среди женщин выступят две казахстанки – лидеры нашей сборной Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.
По итогам жеребьевки так совпало, что наши теннисистки могут сыграть между собой во втором круге этих состязаний.
Но этот матч состоится только при одном условии: если Юлия Путинцева (№75 WTA) сумеет обыграть на старте турнира индонезийскую спортсменку Джанис Тиен (№40 WTA).
А Рыбакина тем временем пропускает первый круг "Мастерса" в Майами и ждет победительницы противостояния между Юлией и Джанис.
Елена сейчас восстанавливается и набирается сил после недавнего финала в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко.
