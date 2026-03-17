Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой

На кортах американского Майами стартовали игры крупного представительного турнира среди мужчин и женщин с пометкой "тысячник". Пока там идут разборки квалификационного раунда, но уже завтра вступят в борьбу представители элиты, сообщает Zakon.kz.

В основной сетке одиночного разряда данных соревнований среди женщин выступят две казахстанки – лидеры нашей сборной Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

По итогам жеребьевки так совпало, что наши теннисистки могут сыграть между собой во втором круге этих состязаний.

Но этот матч состоится только при одном условии: если Юлия Путинцева (№75 WTA) сумеет обыграть на старте турнира индонезийскую спортсменку Джанис Тиен (№40 WTA).

А Рыбакина тем временем пропускает первый круг "Мастерса" в Майами и ждет победительницы противостояния между Юлией и Джанис.

Елена сейчас восстанавливается и набирается сил после недавнего финала в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко.

