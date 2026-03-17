ФК "Улытау" из Жезказгана сенсационно влетает в список лидеров КПЛ-2026

16 марта прошли практически все игры второго тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по итогам которых определилась топовая четверка команд, не потерявшая очков на старте сезона, сообщает Zakon.kz.

В этом списке лидеров стартовых двух туров оказался скромный коллектив "Улытау", который накануне преподнес сюрприз, обыграв "Кызылжар" из Петропавловска со счетом 1:0.

Благодаря этой победе команда Нуркена Мазбаева на данный час стоит на четвертой позиции турнирной таблицы, набрав четыре очка.

А первую тройку лидеров составили "Кайрат", "Астана" и "Ордабасы". Клуб из Шымкента на выезде переиграл неуступчивый столичный "Женис" (2:0).

А вот другой клуб из главного города страны "Астана" также в гостях не сумел переиграть кызылординский "Кайсар" – 0:0.

В итоге "Астана" и "Ордабасы" идут на второй и третьей строчке соответственно, с одинаковыми накопленными очками – по четыре.

А впереди и выше всех в таблице стоит действующий чемпион Казахстана – "Кайрат", который набрал максимальное количество баллов – шесть из шести возможных.

Накануне подопечные Рафаэля Уразбахтина дома в принципиальном поединке обыграли "Актобе" с минимальным счетом 1:0.

Второй тур КПЛ-2026 окончательно завершится вечером 17 марта, когда пройдет заключительный матч, где встретятся "Каспий" и "Окжетпес".