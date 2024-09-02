КПЛ-2024: Все три лидера чемпионской гонки проиграли свои матчи

В минувшие выходные прошли игры 19-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которых главные фавориты нынешнего сезона потеряли ценные три очка, сообщает Zakon.kz.

Лидер турнирной таблицы КПЛ-2024, алматинский "Кайрат" дома минимально проиграл столичной "Астане" – 0:1.

Автором единственного мяча у гостей стал Марин Томасов, который отличился за шесть минут до финального свистка.

Действующий чемпион страны, "Ордабасы" из Шымкента на выезде уступил кызылординскому "Кайсару" – 1:2.

Неудача также постигла и "Актобе", который на своей арене не смог одолеть семейский "Елимай" – 1:3.

В остальных матчах 19-го тура КПЛ-2024 зафиксированы следующие результаты:

"Тобол" – "Атырау" 1:1:

"Жетысу" – "Туран" 0:0:

"Шахтер" – "Женис" 0:0.

Таким образом, турнирное положение лидирующей тройки команд не поменялось, "Кайрат" только на одно очко опережает "Елимай" и "Ордабасы" после 18 игр, у подопечных Александра Кержакова 32 балла.

Поражение от "Елимая" не радостно сложилось для 49-летнего российского специалиста Дмитрия Парфенова, который покинул пост главного тренера "Актобе". По неподтвержденным сведениям, теперь на его место может прийти экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который 1 сентября ушел из грозненского "Ахмата".