КПЛ-2024: Все три лидера чемпионской гонки проиграли свои матчи
Лидер турнирной таблицы КПЛ-2024, алматинский "Кайрат" дома минимально проиграл столичной "Астане" – 0:1.
Автором единственного мяча у гостей стал Марин Томасов, который отличился за шесть минут до финального свистка.
Действующий чемпион страны, "Ордабасы" из Шымкента на выезде уступил кызылординскому "Кайсару" – 1:2.
Неудача также постигла и "Актобе", который на своей арене не смог одолеть семейский "Елимай" – 1:3.
В остальных матчах 19-го тура КПЛ-2024 зафиксированы следующие результаты:
- "Тобол" – "Атырау" 1:1:
- "Жетысу" – "Туран" 0:0:
- "Шахтер" – "Женис" 0:0.
Таким образом, турнирное положение лидирующей тройки команд не поменялось, "Кайрат" только на одно очко опережает "Елимай" и "Ордабасы" после 18 игр, у подопечных Александра Кержакова 32 балла.
Поражение от "Елимая" не радостно сложилось для 49-летнего российского специалиста Дмитрия Парфенова, который покинул пост главного тренера "Актобе". По неподтвержденным сведениям, теперь на его место может прийти экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который 1 сентября ушел из грозненского "Ахмата".