ФК "Улытау" оформил сенсацию и отправил "Тобыл" в зону вылета из КПЛ
С самого начала КПЛ-2026 фанатов и специалистов приятно удивляет клуб "Улытау" из Жезказгана. Накануне футболисты этой команды дома сумели переиграть действующего обладателя Кубка и Суперкубка страны – "Тобыл" из Костаная со счетом 2:1.
Благодаря этой победе подопечные Нуркена Мазбаева поднялись на шестое место турнирной таблицы, с активом в 11 очков.
А "Тобыл" в свою очередь все еще находится в списке аутсайдеров, занимая предпоследнюю 15-ую строчку (2 очка).
Также огорчил своих болельщиков "Актобе", который уступил на выезде столичному "Женису" (0:1).
Результаты остальных матчей шестого тура КПЛ-2026 выглядят следующим образом: "Иртыш" – "Жетысу" 1:2, "Елимай" – "Астана" 2:2, "Ордабасы" – "Окжетпес" 2:1, "Атырау" – "Кызылжар" 0:1, "Кайсар" – "Алтай" 1:1.
Во главе списка лучших команд страны по-прежнему идет "Кайрат", который 18 апреля дома переиграл "Каспий" (Актау) со счетом 2:0.
Следующий тур ЧРК пройдет 25-26 апреля, где центральный матч пройдет в Алматы, с участием "Кайрата" и "Елимая".