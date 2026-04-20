Спорт

ФК "Улытау" оформил сенсацию и отправил "Тобыл" в зону вылета из КПЛ

Футбол Победа КПЛ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 10:08 Фото: Instagram/fc_ulytau
В минувшие выходные прошли матчи шестого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где болельщики стали свидетелями ряда интересных результатов, которые были показаны вовсе не фаворитами нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

С самого начала КПЛ-2026 фанатов и специалистов приятно удивляет клуб "Улытау" из Жезказгана. Накануне футболисты этой команды дома сумели переиграть действующего обладателя Кубка и Суперкубка страны – "Тобыл" из Костаная со счетом 2:1.

Благодаря этой победе подопечные Нуркена Мазбаева поднялись на шестое место турнирной таблицы, с активом в 11 очков.

А "Тобыл" в свою очередь все еще находится в списке аутсайдеров, занимая предпоследнюю 15-ую строчку (2 очка).

Также огорчил своих болельщиков "Актобе", который уступил на выезде столичному "Женису" (0:1).

Результаты остальных матчей шестого тура КПЛ-2026 выглядят следующим образом: "Иртыш" – "Жетысу" 1:2, "Елимай" – "Астана" 2:2, "Ордабасы" – "Окжетпес" 2:1, "Атырау" – "Кызылжар" 0:1, "Кайсар" – "Алтай" 1:1.

Во главе списка лучших команд страны по-прежнему идет "Кайрат", который 18 апреля дома переиграл "Каспий" (Актау) со счетом 2:0.

Следующий тур ЧРК пройдет 25-26 апреля, где центральный матч пройдет в Алматы, с участием "Кайрата" и "Елимая".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
КПЛ-2024: Все три лидера чемпионской гонки проиграли свои матчи
