Спорт

"Челси" хочет повторить историю матча с ПСЖ в финале Межконтинентального кубка

Футбол Матч ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:45 Фото: Instagram/ChelseaFc
Предстоящей ночью состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонский "Челси" планирует забить три мяча в ворота французского ПСЖ и пробиться далее в следующий раунд турнира, сообщает Zakon.kz.

Здесь стоит отметить, что это будет поединок действующего победителя клубного чемпионата мира ("Челси") и Лиги чемпионов УЕФА (ПСЖ).

Как известно, летом прошлого года в решающем матче КЧМ-2025 "аристократы" обыграли "парижан" со счетом 3:0. И теперь "синие" хотят повторить успех годичной давности, о чем открыто высказался один из лидеров английского коллектива.

"Думаю, эта неделя была для нас сложной. Знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в себя, потому что показали это на КЧМ, когда выиграли у них 3:0 в финале. Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить". Игрок "Челси" Жоао Педро

Конечно, лондонцам сделать это будет нелегко, так как в первой игре в Париже они были биты соперником (2:5).

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в ночь на 18 марта в Лондоне, начало в 01:00 по казахстанскому времени.

