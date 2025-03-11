"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов

В ночь на 12 марта прошли ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в самом драматичном из которых "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

В рамках игрового дня встретились команды, которые первые очные матчи провели 6 марта. Так на встрече леверкузенского "Байера" и мюнхенской "Баварии", вторые выиграли встречу со счетом 2:0. После перерыва Гарри Кейн открыл счет, а затем ассистировал Альфонсо Дэвису.

По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы одержали победу со счетом 5:0 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Затем "Интер" победил "Фейеноорд" в матче с двумя пенальти и также вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Судья назначил по пенальти в ворота каждой из команд. Матч завершился со счетом 2:1.

По итогам двух встреч "нерадзурри" одержали победу со счетом 4:1

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

"ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Более подробно о том, как "Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Бенфику".