"ПСЖ" vs. "Арсенал": итоги ответного матча в финале Лиги чемпионов

8 мая завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "ПСЖ" и "Арсенал". Команды играли на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, сообщает Zakon.kz.

Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. На 27-й минуте встречи счет открыл полузащитник Фабиан Руис. На 69-й минуте "ПСЖ" получил право на пенальти.

Голкипер "Арсенала" Давид Райя отразил удар португальского полузащитника Витиньи. На 72-й минуте защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля. На 77-й минуте игры вингер "Арсенала" Букайо Сака отыграл один мяч.

Так "Пари Сен-Жермен" одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч (3:1) и вышел в финал турнира.

Ранее на поле встретились "Барселона" и "Интер". Выяснилось, кто из них прошел в финал Лиги чемпионов.