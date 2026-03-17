#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Неймар не попал в предварительный список сборной Бразилии по футболу

Футбол Состав На Матчи, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 15:45 Фото: Instagram/brasil
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал состав бразильской команды на ближайший учебно-тренировочный сбор, куда не пригласил звезду "Сантоса" – Неймара, сообщает Zakon.kz.

В ходе предстоящего сбора "пентакампионы" проведут два товарищеских матча в США против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Ожидаемого возвращения Неймара в главную команду страны не получилось.

"Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%. Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки. Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму".Карло Анчелотти

Анчелотти не нашел причин для приглашения опытного форварда. Как известно, 34-летний форвард сейчас редко выходит на поле из-за частых травм.

В отсутствие Неймара итальянский специалист на американские контрольные встречи пригласил 26 других игроков.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто ("Аль-Наср") и Эдерсон ("Фенербахче").

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все ­из "Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Рожер Ибанес ("Аль-Ахли"), Маркиньос (ПСЖ) и Уэсли Франса ("Рома").

Полузащитники: Андрей Сантос ("Челси"), Каземиро ("МЮ"), Данило Барбоза ("Ботафого"), Фабиньо ("Аль-Иттихад") и Габриэл Сара ("Галатасарай").

Нападающие: Эндрик ("Лион"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тиаго ("Брентфорд"), Луис Энрике ("Зенит"), Матеус Кунья ("МЮ"), Жоао Педро ("Челси"), Рафинья ("Барселона") и Винисиус Жуниор ("Реал") и Райан Роша ("Борнмут").

"Я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали, но сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен". Неймар

Сам же Неймар в двух матчах текущего чемпионата Бразилии записал на свой счет два гола и одну передачу.

Разговор о возвращении Неймара в сборную после трехгодичного перерыва был поднят недавно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: