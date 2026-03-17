Неймар не попал в предварительный список сборной Бразилии по футболу

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал состав бразильской команды на ближайший учебно-тренировочный сбор, куда не пригласил звезду "Сантоса" – Неймара, сообщает Zakon.kz.

В ходе предстоящего сбора "пентакампионы" проведут два товарищеских матча в США против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Ожидаемого возвращения Неймара в главную команду страны не получилось.

"Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%. Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки. Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму". Карло Анчелотти

Анчелотти не нашел причин для приглашения опытного форварда. Как известно, 34-летний форвард сейчас редко выходит на поле из-за частых травм.

В отсутствие Неймара итальянский специалист на американские контрольные встречи пригласил 26 других игроков.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто ("Аль-Наср") и Эдерсон ("Фенербахче").

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все ­из "Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Рожер Ибанес ("Аль-Ахли"), Маркиньос (ПСЖ) и Уэсли Франса ("Рома").

Полузащитники: Андрей Сантос ("Челси"), Каземиро ("МЮ"), Данило Барбоза ("Ботафого"), Фабиньо ("Аль-Иттихад") и Габриэл Сара ("Галатасарай").

Нападающие: Эндрик ("Лион"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тиаго ("Брентфорд"), Луис Энрике ("Зенит"), Матеус Кунья ("МЮ"), Жоао Педро ("Челси"), Рафинья ("Барселона") и Винисиус Жуниор ("Реал") и Райан Роша ("Борнмут").

"Я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали, но сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен". Неймар

Сам же Неймар в двух матчах текущего чемпионата Бразилии записал на свой счет два гола и одну передачу.

Разговор о возвращении Неймара в сборную после трехгодичного перерыва был поднят недавно.