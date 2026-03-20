Французы объявили свой состав на матч со сборной Бразилии по футболу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 26 игроков на тренировочный сбор в США, в ходе которого они проведут два товарищеских матча. 26 марта вице-чемпионы мира сыграют против Бразилии, а спустя пять дней померятся силами с Колумбией, сообщает Zakon.kz.

Американский недельный тур будет заключительным этапом подготовки французской дружины к финальной части ЧМ-2026.



Поединок против "селесао" станет генеральной репетицией и настоящей проверкой для подопечных Дидье Дешама. Матч с бразильцами пройдет в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

На сборы в США приглашены:

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Мик Меньян ("Милан") и Брис Самба ("Ренн").

Защитники: Лука Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Пьер Калюлю ("Ювентус"), Вильям Салиба ("Арсенал") и Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария").

Полузащитники: Ману Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Милан"), Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба "Реал"), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Н'Голо Канте ("Фенербахче").

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Уго Экитике ("Ливерпуль"), Рандаль Коло Муани ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Майкл Олисе ("Бавария") и Маркус Тюрам ("Интер").

Матч Франции и Бразилии интересен с разных позиций, где самым главным пунктом станет противостояние нескольких звездных одноклубников: Мбаппе и Винисиуса, Маркиньоса и Дембеле и еще ряда других футболистов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

Ну а пока до старта мундиаля разгорается скандал на африканском континенте, где Сенегал не хочет отдавать трофей КАН-2025 и собирается судиться с CAF.

