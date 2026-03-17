#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Бублик и Шевченко узнали своих соперников на старте "Мастерса" в Майами

Теннис Турнир Майами, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:00 Фото: Instagram/BUBLIK
18 марта в Майами (США) стартует очередной крупный мужской теннисный турнир из серии ATP 1000 с участием лидеров сборной Казахстана Александра Бублика и Александра Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Оба наших теннисиста начнут свои выступления на этих состязаниях с основного раунда. Александр Бублик, получивший в Майами 10-й номер посева, первый круг пропускает.

Далее его оппонентом станет победитель матча Александре Мюллер (Франция, №90) – Маттео Берреттини (Италия, №68).

Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко на старте американского "Мастерса" встретится с представителем Италии – Маттео Арнальди (№101 ATP).

В случае успеха с итальянцем во втором круге ATP 1000 Шевченко может сразиться с девятой ракеткой мира – хозяином местных кортов Беном Шелтоном.

К этому часу также стало известно, что Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой, если та на старте обыграет уроженку Индонезии Джанис Тиен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: