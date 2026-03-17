Бублик и Шевченко узнали своих соперников на старте "Мастерса" в Майами

18 марта в Майами (США) стартует очередной крупный мужской теннисный турнир из серии ATP 1000 с участием лидеров сборной Казахстана Александра Бублика и Александра Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Оба наших теннисиста начнут свои выступления на этих состязаниях с основного раунда. Александр Бублик, получивший в Майами 10-й номер посева, первый круг пропускает.

Далее его оппонентом станет победитель матча Александре Мюллер (Франция, №90) – Маттео Берреттини (Италия, №68).

Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко на старте американского "Мастерса" встретится с представителем Италии – Маттео Арнальди (№101 ATP).

В случае успеха с итальянцем во втором круге ATP 1000 Шевченко может сразиться с девятой ракеткой мира – хозяином местных кортов Беном Шелтоном.

К этому часу также стало известно, что Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой, если та на старте обыграет уроженку Индонезии Джанис Тиен.

