Бублик и Шевченко узнали своих соперников на старте "Мастерса" в Майами
Оба наших теннисиста начнут свои выступления на этих состязаниях с основного раунда. Александр Бублик, получивший в Майами 10-й номер посева, первый круг пропускает.
Далее его оппонентом станет победитель матча Александре Мюллер (Франция, №90) – Маттео Берреттини (Италия, №68).
Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко на старте американского "Мастерса" встретится с представителем Италии – Маттео Арнальди (№101 ATP).
В случае успеха с итальянцем во втором круге ATP 1000 Шевченко может сразиться с девятой ракеткой мира – хозяином местных кортов Беном Шелтоном.
К этому часу также стало известно, что Елена Рыбакина может открыть "Мастерс" в Майами матчем против Юлии Путинцевой, если та на старте обыграет уроженку Индонезии Джанис Тиен.