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Бублик и Шевченко узнали первых соперников на "Мастерсе" в Риме

Бублик и Шевченко узнали первых соперников на Мастерсе в Риме Фото: АТР
Состоялась жеребьевка грунтового турнира серии АТР-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 6 по 19 мая. Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко узнали имена первых соперников, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№17 АТР) начнет свой путь в Риме со второго раунда, где его соперником станет Нуну Боржеш (№53 АТР) или игрок, который преодолеет квалификацию.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№60 АТР) в стартовом круге сыграет с Фабианом Марожаном (№36 АТР, Венгрия). В случае победы в первой игре Шевченко встретится во втором раунде с российским теннисистом Кареном Хачановым (№18 АТР).

Первый номер посева в основной сетке получил лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Он начнет борьбу на турнире со второго раунда, где сыграет с Романом Сафиуллиным (Россия) или квалифаером, который еще не определен. Вторым по посеву стал действующий чемпион турнира Даниил Медведев (Россия), который встретится либо с Борной Чоричем (Хорватия), либо с Джеком Дрэйпером (Великобритания).

Ранее Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге.

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