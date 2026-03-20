Спорт

Бублик получил в соперники экс-шестую ракетку мира на старте "Мастерса"

Александр Бублик, теннисист , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 12:37 Фото: Facebook/ATP Tour
На кортах американского "Майами" стартовали игры крупного мужского турнира из серии ATP 1000. Поздно вечером 20 марта на этих соревнованиях в бой вступают лидеры мужской сборной Казахстана, два Александра – Бублик и Шевченко, сообщает Zakon.kz.

11-я ракетка планеты Александр Бублик в 23:00 по казахстанскому времени начнет свой поединок против знаменитого итальянца Маттео Берриттини, который ранее имел звание шестого номера ATP.

Ныне 29-летний уроженец Рима находится на 68-й позиции мирового рейтинга.

В случае удачи с итальянским теннисистом далее казахстанца ждет противостояние с победителем встречи Мариано Навоне (Аргентина) – Валентен Вашеро (Монако).

Немного ранее, а точнее, в 22:00, будет поединок нашего Александра Шевченко с еще одним представителем Италии – Маттео Арнальди.

Пока два теннисиста готовятся к своим играм, в женской части в борьбу вступила Юлия Путинцева, которая в первом круге сенсационно обыграла спортсменку из Индонезии Джанин Чен – 3:6, 6:3, 6:4. И теперь ближайшей ночью сразится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Куандык Шынасилов
