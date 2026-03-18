Софья Самоделкина попала в мировое голосование за лучших фигуристов

17 марта лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина стала участницей онлайн-голосования за лучших фигуристов планеты, сообщает Zakon.kz.

Голосование стартовало на специализированном сайте Rocerscating, участие в котором могут принять болельщики из любой точки мира. По информации платформы, пользователям предлагается выбрать фаворитов сразу в нескольких категориях – от одиночного катания до танцев на льду и парных выступлений.

В голосование включены как признанные лидеры мирового фигурного катания, так и перспективные спортсмены, ярко проявившие себя в текущем сезоне.

Фото: rockerskating

"Цель проекта – повысить вовлеченность аудитории и дать фанатам возможность напрямую поддержать своих кумиров", – отмечают организаторы.

Для голосования требуется регистрация на сайте с указанием электронной почты, куда придет ссылка для верификации.

