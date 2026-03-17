Общество

Подарок Рыбакиной сделали казахстанские врачи

Подарок для Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 04:50 Фото: j48tennis
Казахстанская стоматологическая клиника предложила Елене Рыбакиной безлимитное лечение зубов после получения статуса второй ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

Необычное поздравление теннисистка получила 16 марта на странице стоматологической клиники в соцсети Threads.

"Поздравляем Елену Рыбакину с тем, что вы стали второй ракеткой мира! Вы настоящая гордость Казахстана и вдохновение для миллионов людей", – говорится в сообщении.

В честь этого достижения врачи клиники заявили, что готовы предоставить теннисистке бесплатное лечение зубов без ограничений.

"В честь этого достижения дарим вам безлимитное лечение зубов в нашей клинике, чтобы ваша улыбка всегда была такой же яркой, как и ваши победы", – отметили авторы публикации.

Пост быстро привлек внимание пользователей соцсети, которые назвали предложение оригинальным способом поздравить спортсменку. Особенно всех удивила обратная связь Казахстанской федерации тенниса.

Фото: Threads

Ранее казахстанские футболистки разгромили соперниц из Армении в матче первого тура лигового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2027 года.

Алия Абди
