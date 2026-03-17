Подарок Рыбакиной сделали казахстанские врачи

Казахстанская стоматологическая клиника предложила Елене Рыбакиной безлимитное лечение зубов после получения статуса второй ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

Необычное поздравление теннисистка получила 16 марта на странице стоматологической клиники в соцсети Threads.

"Поздравляем Елену Рыбакину с тем, что вы стали второй ракеткой мира! Вы настоящая гордость Казахстана и вдохновение для миллионов людей", – говорится в сообщении.

В честь этого достижения врачи клиники заявили, что готовы предоставить теннисистке бесплатное лечение зубов без ограничений.

"В честь этого достижения дарим вам безлимитное лечение зубов в нашей клинике, чтобы ваша улыбка всегда была такой же яркой, как и ваши победы", – отметили авторы публикации.

Пост быстро привлек внимание пользователей соцсети, которые назвали предложение оригинальным способом поздравить спортсменку. Особенно всех удивила обратная связь Казахстанской федерации тенниса.

Фото: Threads

