Глава Норвегии назвал фантастикой выступление "Буде-Глимта" в Лиге чемпионов

В ночь на 18 марта закончилось сказочное путешествие футболистов скромного норвежского клуба "Буде-Глимт" на аренах Лиги чемпионов УЕФА. Они не сумели преодолеть барьер в лице португальского "Спортинга" в ответном поединке 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

О громком походе команды Кьетиля Кнутсена уже давно наслышан и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который подчеркнул большое достижение вице-чемпиона страны, несмотря на крупное поражение в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

I kveld ble det slutt for denne gang. Tusen takk @Glimt for alle fantastiske prestasjoner og øyeblikk som dere har gitt oss gjennom Champions League-sesongen. Dere har vist at det går an for et norsk lag å hamle opp med noen av verdens største klubber. Inspirerende og en stor… — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 17, 2026

"На этот раз все закончилось. Огромное спасибо "Буде-Глимт" за все фантастические выступления и моменты, что вы дарили нам на протяжении сезона Лиги чемпионов. Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира. Это огромное достижение и это вдохновляет". Йонас Гар Стере

В свою очередь наставник "Буде-Глимта" остался недоволен вылетом своей команды и назвал причины поражения от "львов".

"Мы не играли в футбол, играли с оглядкой на ситуацию, и она оказалась для нас слишком значимой и непосильной. "Спортинг" просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными". Главный тренер ФК "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен

Как уже известно, прошедшей ночью норвежский клуб, имея в запасе три мяча, все же не удержал преимущество и крупно уступил "Спортингу" со счетом 0:5 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.