Спорт

Глава Норвегии назвал фантастикой выступление "Буде-Глимта" в Лиге чемпионов

Футбол 18.03.2026 14:41 Фото: Instagram/jonasgahrs
В ночь на 18 марта закончилось сказочное путешествие футболистов скромного норвежского клуба "Буде-Глимт" на аренах Лиги чемпионов УЕФА. Они не сумели преодолеть барьер в лице португальского "Спортинга" в ответном поединке 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

О громком походе команды Кьетиля Кнутсена уже давно наслышан и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который подчеркнул большое достижение вице-чемпиона страны, несмотря на крупное поражение в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

"На этот раз все закончилось. Огромное спасибо "Буде-Глимт" за все фантастические выступления и моменты, что вы дарили нам на протяжении сезона Лиги чемпионов. Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира. Это огромное достижение и это вдохновляет". Йонас Гар Стере

В свою очередь наставник "Буде-Глимта" остался недоволен вылетом своей команды и назвал причины поражения от "львов".

"Мы не играли в футбол, играли с оглядкой на ситуацию, и она оказалась для нас слишком значимой и непосильной. "Спортинг" просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными".Главный тренер ФК "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен

Как уже известно, прошедшей ночью норвежский клуб, имея в запасе три мяча, все же не удержал преимущество и крупно уступил "Спортингу" со счетом 0:5 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
"Буде-Глимт" нокаутировал "Интер" и впервые сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Спортинг" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за последние 43 года
"Интер" проиграл "Буде-Глимту" и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов
Читайте также
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
15:25, Сегодня
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
14:54, Сегодня
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
14:52, Сегодня
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
14:17, Сегодня
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
