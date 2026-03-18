Спорт

"Спортинг" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за последние 43 года

Футбол Победа Буде-Глимт, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 11:30 Фото: Instagram/SportingCP
Минувшей ночью португальский футбольный клуб "Спортинг" сотворил невообразимое, отыграв три мяча у норвежского "Буде-Глимта", и впервые в XXI веке пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Данное достижение подопечным Руя Боржеша удалось совершить после того, как они у себя дома разгромили "Буде-Глимт" со счетом 5:0 в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы увидели лучшую версию "Спортинга", почувствовал наше единство с первого же момента возвращения к тренировкам. Это была совсем другая энергия, наше желание совершить нечто особенное было безграничным. Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что этот вечер будет особенным. Даже если бы мы выиграли всего лишь 2:0, я бы все равно стоял здесь с чувством невероятной гордости за команду. Помимо тактики, этот результат стал возможен прежде всего благодаря вере, решимости и той интенсивности, что мы вложили в игру".Главный тренер "Спортинга" Нуну Боржеш

Благодаря этому результату "львы" сейчас пробились в восьмерку лучших команд Европы, чего они не могли сделать, начиная с сезона-1982/83.

Что касается самой встречи, хозяева открыли счет только на 34-й минуте, когда отличился защитник Гонсалу Инасиу.

Во втором тайме голами отметились Педру Гонсалвеш и Луис Суарес Чаррис. По сумме двух матчей восстановилось равновесие – 3:3.

Судьба путевки решилась в дополнительное время, где лиссабонскому коллективу помогли голы в исполнении Максимилиано Араухо и Рафаэля Нела.

Соперником "Спортинга" по четвертьфиналу Лиги чемпионов УЕФА будет лондонский "Арсенал".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Буде-Глимт" нокаутировал "Интер" и впервые сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
10:44, 25 февраля 2026
"Буде-Глимт" нокаутировал "Интер" и впервые сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футзальный "Кайрат" сделал весомый задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов
10:17, 25 ноября 2025
Футзальный "Кайрат" сделал весомый задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов
Президент Турции поздравил "Галатасарай" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов
17:50, 26 февраля 2026
Президент Турции поздравил "Галатасарай" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов
