Вратарь "Буде-Глимта" установил рекорд Лиги чемпионов по числу сэйвов

Российский голкипер норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин стал автором нового рекорда по количеству сэйвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

30-летний вратарь сделал 68 сэйвов в текущем сезоне Лиги чемпионов и обошел бельгийского стража ворот "Реала" Тибо Куртуа, который владел прежним рекордом в 59 спасений, что было зафиксировано в сезоне-2021/22.

Фото: Instagram/bodoglimt

Все свои показатели российский голкипер оформил за 12 матчей основного турнира, включая ответную встречу со "Спортингом" в 1/8 финала.

По итогам прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов нельзя также не отметить еще одного россиянина, главного "оборонца" ПСЖ Матвея Сафонова, который накануне провел 13-й сухой матч за свой клуб.

Он сыграл в ответном матче 1/8 финала против лондонского "Челси", где отбил девять ударов в створ своих ворот.

