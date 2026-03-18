Спорт

Вратарь "Буде-Глимта" установил рекорд Лиги чемпионов по числу сэйвов

Футбол Рекорд Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:45 Фото: Instagram/bodoglimt
Российский голкипер норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин стал автором нового рекорда по количеству сэйвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

30-летний вратарь сделал 68 сэйвов в текущем сезоне Лиги чемпионов и обошел бельгийского стража ворот "Реала" Тибо Куртуа, который владел прежним рекордом в 59 спасений, что было зафиксировано в сезоне-2021/22.

Фото: Instagram/bodoglimt

Все свои показатели российский голкипер оформил за 12 матчей основного турнира, включая ответную встречу со "Спортингом" в 1/8 финала.

По итогам прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов нельзя также не отметить еще одного россиянина, главного "оборонца" ПСЖ Матвея Сафонова, который накануне провел 13-й сухой матч за свой клуб.

Он сыграл в ответном матче 1/8 финала против лондонского "Челси", где отбил девять ударов в створ своих ворот.

Между тем Неймар не попал в предварительный список сборной Бразилии на ЧМ-2026 по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Хайкин подарил историческую путевку "Буде-Глимту" в полуфинал Лиги Европы
"Интер" проиграл "Буде-Глимту" и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов
"Буде-Глимт" нокаутировал "Интер" и впервые сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
