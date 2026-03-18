Спорт

Девять спортсменов представят Казахстан на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 19:31 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Европы, который состоится в Дубровнике (Хорватия). Международная федерация дзюдо (IJF) представила предварительные составы команд, сообщает Zakon.kz.

В список участников на данный момент входят девять спортсменов.

Мужчины

  • До 60 кг: Дамир Болатбеков
  • До 66 кг: Канат Сейилхан
  • До 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакашов
  • До 81 кг: Канат Абитулы
  • До 90 кг: Дидар Хамза
  • До 100 кг: Ермухан Естай

Женщины

  • До 48 кг: Сымбат Тагай
  • Свыше 78 кг: Толкын Турсынакынова

Кубок Европы пройдет с 28 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по дзюдо выступит на European Open в Польше.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену
В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер
Сборная Казахстана по дзюдо выступит на European Open в Польше
Официально анонсирован бой Сакена Бибосынова за титул WBA
