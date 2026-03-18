Девять спортсменов представят Казахстан на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии

Сборная Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Европы, который состоится в Дубровнике (Хорватия). Международная федерация дзюдо (IJF) представила предварительные составы команд, сообщает Zakon.kz.

В список участников на данный момент входят девять спортсменов. Мужчины До 60 кг: Дамир Болатбеков

До 66 кг: Канат Сейилхан

До 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакашов

До 81 кг: Канат Абитулы

До 90 кг: Дидар Хамза

До 100 кг: Ермухан Естай Женщины До 48 кг: Сымбат Тагай

Свыше 78 кг: Толкын Турсынакынова Кубок Европы пройдет с 28 по 29 марта. Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по дзюдо выступит на European Open в Польше.

