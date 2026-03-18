Девять спортсменов представят Казахстан на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Европы, который состоится в Дубровнике (Хорватия). Международная федерация дзюдо (IJF) представила предварительные составы команд, сообщает Zakon.kz.
В список участников на данный момент входят девять спортсменов.
Мужчины
- До 60 кг: Дамир Болатбеков
- До 66 кг: Канат Сейилхан
- До 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакашов
- До 81 кг: Канат Абитулы
- До 90 кг: Дидар Хамза
- До 100 кг: Ермухан Естай
Женщины
- До 48 кг: Сымбат Тагай
- Свыше 78 кг: Толкын Турсынакынова
Кубок Европы пройдет с 28 по 29 марта.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по дзюдо выступит на European Open в Польше.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript