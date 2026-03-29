Три медали завоевали казахстанцы на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии

29 марта 2026 года сборная Казахстана завоевала три медали на Кубке Европы в Дубровнике (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

В активе нашей команды "золото", "серебро" и "бронза". Как сообщили в НОК РК, в весовой категории до 73 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Данияр Шамшаев.

Серебряным призером турнира стал Дамир Болатбеков (до 60 килограммов).

Третье место заняла Толкын Турсынакынова, отличившаяся в категории свыше 78 килограммов.

Ранее Руслан Курбанов завоевал "серебро" Кубка мира по фехтованию в Астане.