Три медали завоевали казахстанцы на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии
Фото: НОК РК
29 марта 2026 года сборная Казахстана завоевала три медали на Кубке Европы в Дубровнике (Хорватия), сообщает Zakon.kz.
В активе нашей команды "золото", "серебро" и "бронза". Как сообщили в НОК РК, в весовой категории до 73 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Данияр Шамшаев.
Серебряным призером турнира стал Дамир Болатбеков (до 60 килограммов).
Третье место заняла Толкын Турсынакынова, отличившаяся в категории свыше 78 килограммов.
Ранее Руслан Курбанов завоевал "серебро" Кубка мира по фехтованию в Астане.
