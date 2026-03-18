Ризабек Айтмухан стал чемпионом Казахстана в новой весовой категории

Фото: Instagram/rr1zabek

Мастер вольной борьбы Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата Казахстана среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 125 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале он досрочно победил столичного борца Алимжана Салимжана.

