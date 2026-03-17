#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Кто из казахстанских ведущих атлетов получил денежные стипендии от МОК

МОК Выдача Стипендии, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:41 Фото: telegram/olympickz
20 казахстанских спортсменов, включенных в программу индивидуальных стипендий Международного Олимпийского комитета (МОК) для подготовки к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе (США), получили первую часть стипендии в размере 2500 долларов, сообщает Zakon.kz.

По сведения пресс-службы НОК РК, специальная программа предусматривает финансовую поддержку спортсменов в период квалификационного отбора и подготовки к Олимпийским играм. Включение наших атлетов в число стипендиатов было инициировано Национальным олимпийским комитетом Казахстана, который организовал взаимодействие с национальными федерациями и МОК, а также обеспечил сопровождение заявочной процедуры.

Стипендии предоставляются атлетам, выступающим в индивидуальных олимпийских видах спорта, включенных в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Ключевыми критериями отбора стали наличие результатов, позволяющих претендовать на успешное прохождение квалификации и высокие позиции на будущих состязаниях, а также отсутствие нарушений антидопинговых правил и иных санкций, противоречащих Олимпийской хартии.

Финансирование может быть направлено на проведение учебно-тренировочных сборов и индивидуальных занятий, оплату работы тренеров и специалистов, медицинское и научное сопровождение, страхование, а также расходы на проживание и питание. Использование средств сопровождается регулярной отчетностью в установленном порядке.

"Олимпийский цикл к Играм-2028 уже стартовал, и важен каждый этап подготовки. Стипендия станет существенной поддержкой в планировании тренировочного процесса и участии в квалификационных соревнованиях, что позволит создать спортсменам оптимальные условия для достижения необходимых результатов".Заявление НОК РК

От Казахстана стипендиатами программы стали: Аида Абикеева (бокс), Сагындык Тогамбай (бокс), Гусман Кыргызбаев (дзюдо), Абиба Абужакынова (дзюдо), Милад Карими (спортивная гимнастика), Руслан Курбанов (фехтование), Исхар Курбаев (греко-римская борьба), Ризабек Айтмухан (вольная борьба), Зейнеп Баянова (женская борьба), Мария Бровкова (гребля на байдарках и каноэ), Александра Ле (пулевая стрельба), Ислам Сатпаев (пулевая стрельба), Амир Маймуратов (спортивное скалолазание), Батырхан Толеугали (таеквондо), Алан Курмангалиев (настольный теннис), Елизавета Матвеева (легкая атлетика), Асем Орынбай (стендовая стрельба), Сергей Петрович (тяжелая атлетика), Арай Нурлыбекова (тяжелая атлетика) и Данил Мусабаев (батутная гимнастика).

Программа индивидуальных стипендий МОК направлена на обеспечение спортсменов дополнительными ресурсами для эффективной подготовки и успешного прохождения квалификации к Олимпийским играм 2028 года.

А накануне легендарный итальянский футбольный "Милан" проиграл "Лацио" и ухудшил свои шансы в текущей чемпионской гонке Серии А.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Аида Абикеева, Абиба Абужакынова и другие получат стипендии для подготовки к Олимпийским играм
04:04, 26 сентября 2025
Аида Абикеева, Абиба Абужакынова и другие получат стипендии для подготовки к Олимпийским играм
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
16:27, 20 марта 2025
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
Пять видов спорта добавили в программу Олимпиады 2028 года
08:47, 14 октября 2023
Пять видов спорта добавили в программу Олимпиады 2028 года
Казахстанский олигарх согласился стать совладельцем "Астаны"
14:55, Сегодня
Казахстанский олигарх согласился стать совладельцем "Астаны"
МОК обесценил триумф казахского бокса на топ-турнире
14:38, Сегодня
МОК обесценил триумф казахского бокса на топ-турнире
Сенсационная информация появилась о титулованном тяжелоатлете из Казахстана
14:23, Сегодня
Сенсационная информация появилась о титулованном тяжелоатлете из Казахстана
Легенду казахстанского футбола хотят уволить из КФФ онлайн
14:04, Сегодня
Легенду казахстанского футбола хотят уволить из КФФ онлайн
