Кто из казахстанских ведущих атлетов получил денежные стипендии от МОК

20 казахстанских спортсменов, включенных в программу индивидуальных стипендий Международного Олимпийского комитета (МОК) для подготовки к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе (США), получили первую часть стипендии в размере 2500 долларов, сообщает Zakon.kz.

По сведения пресс-службы НОК РК, специальная программа предусматривает финансовую поддержку спортсменов в период квалификационного отбора и подготовки к Олимпийским играм. Включение наших атлетов в число стипендиатов было инициировано Национальным олимпийским комитетом Казахстана, который организовал взаимодействие с национальными федерациями и МОК, а также обеспечил сопровождение заявочной процедуры.

Стипендии предоставляются атлетам, выступающим в индивидуальных олимпийских видах спорта, включенных в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Ключевыми критериями отбора стали наличие результатов, позволяющих претендовать на успешное прохождение квалификации и высокие позиции на будущих состязаниях, а также отсутствие нарушений антидопинговых правил и иных санкций, противоречащих Олимпийской хартии.

Финансирование может быть направлено на проведение учебно-тренировочных сборов и индивидуальных занятий, оплату работы тренеров и специалистов, медицинское и научное сопровождение, страхование, а также расходы на проживание и питание. Использование средств сопровождается регулярной отчетностью в установленном порядке.

"Олимпийский цикл к Играм-2028 уже стартовал, и важен каждый этап подготовки. Стипендия станет существенной поддержкой в планировании тренировочного процесса и участии в квалификационных соревнованиях, что позволит создать спортсменам оптимальные условия для достижения необходимых результатов". Заявление НОК РК

От Казахстана стипендиатами программы стали: Аида Абикеева (бокс), Сагындык Тогамбай (бокс), Гусман Кыргызбаев (дзюдо), Абиба Абужакынова (дзюдо), Милад Карими (спортивная гимнастика), Руслан Курбанов (фехтование), Исхар Курбаев (греко-римская борьба), Ризабек Айтмухан (вольная борьба), Зейнеп Баянова (женская борьба), Мария Бровкова (гребля на байдарках и каноэ), Александра Ле (пулевая стрельба), Ислам Сатпаев (пулевая стрельба), Амир Маймуратов (спортивное скалолазание), Батырхан Толеугали (таеквондо), Алан Курмангалиев (настольный теннис), Елизавета Матвеева (легкая атлетика), Асем Орынбай (стендовая стрельба), Сергей Петрович (тяжелая атлетика), Арай Нурлыбекова (тяжелая атлетика) и Данил Мусабаев (батутная гимнастика).

Программа индивидуальных стипендий МОК направлена на обеспечение спортсменов дополнительными ресурсами для эффективной подготовки и успешного прохождения квалификации к Олимпийским играм 2028 года.

