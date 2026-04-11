"Кайрат – "Тобыл" и "Астана" – "Ордабасы" сыграют 11 апреля
11 апреля 2026 года с участием четырех команд пройдут центральные матчи пятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "желто-черных", алматинцы уже прибыли в Костанай. Игра пройдет на манеже "Тобыл Арена" в 18:00.
"Все билеты на матч "Тобол" – "Кайрат" реализованы. Продажа завершена", – предупредила футбольных фанатов пресс-служба костанайского клуба.
"Костанайцы подходит к этому матчу в непростом состоянии, замыкая турнирную таблицу", – отметили футбольные эксперты.
Очень интересный и упорный поединок ожидают футбольные фанаты от встречи столичного клуба с футболистами из Шымкента.
"Ордабасы" явно будет стремиться к тому, чтобы уехать из столицы не с пустыми руками", – отметил бывший игрок сборной Казахстана Павел Евтеев в разговоре со Sports.kz".
Их матч пройдет на стадионе "Астана Арена" и стартует в 20:00.
На фоне футбольных баталий, теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры.
Читайте также
