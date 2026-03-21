#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Форвард "Окжетпеса" обрадовал фанатов и получил приглашение в сборную страны

Оралхан Омиртаев получил вызов в сборную Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 23:15 Фото: Instagram/ФК "Окжетпес"
Нападающий "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев получил вызов в сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба кокшетауского клуба написала в соцсетях.

"Окжетпес" форвард Оралхан Омиртаев получил приглашение в сборную Казахстана! Желаем ребятам удачи в предстоящих матчах!" – говорится в сообщении.

Фанаты поддержали такой выбор клуба:

– Поздравляем! Действительно заслужил своим трудолюбием. Очень рады за него.

– Оралхан действительно заслужил своей игрой вызов в сборную!

– Заслужил!

27-летний воспитанник карагандинского "Шахтера" перешел в "Окжетпес" из "Актобе" в нынешнем межсезонье. В первых трех турах КПЛ-2026 Омиртаев забил за кокшетауский клуб два гола и отдал один результативный ассист, что позволило коллективу войти в топ-3 турнирной таблицы на старте сезона.

Ранее, осенью 2025 года, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможной продаже кокшетауского ФК "Окжетпес" китайским инвесторам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Еще два футболиста "Кайрата" получили приглашение в сборную Казахстана
12:24, 07 октября 2025
Еще два футболиста "Кайрата" получили приглашение в сборную Казахстана
Шерхан Калмурза получил приглашение в сборную Казахстана
03:30, 07 октября 2025
Шерхан Калмурза получил приглашение в сборную Казахстана
Три футболистки из Петропавловска приглашены в сборную Казахстана
08:22, 20 октября 2025
Три футболистки из Петропавловска приглашены в сборную Казахстана
