Форвард "Окжетпеса" обрадовал фанатов и получил приглашение в сборную страны

Нападающий "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев получил вызов в сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба кокшетауского клуба написала в соцсетях.

"Окжетпес" форвард Оралхан Омиртаев получил приглашение в сборную Казахстана! Желаем ребятам удачи в предстоящих матчах!" – говорится в сообщении.

Фанаты поддержали такой выбор клуба:

– Поздравляем! Действительно заслужил своим трудолюбием. Очень рады за него. – Оралхан действительно заслужил своей игрой вызов в сборную! – Заслужил!

27-летний воспитанник карагандинского "Шахтера" перешел в "Окжетпес" из "Актобе" в нынешнем межсезонье. В первых трех турах КПЛ-2026 Омиртаев забил за кокшетауский клуб два гола и отдал один результативный ассист, что позволило коллективу войти в топ-3 турнирной таблицы на старте сезона.

Ранее, осенью 2025 года, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможной продаже кокшетауского ФК "Окжетпес" китайским инвесторам.