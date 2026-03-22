Спорт

Почему Сатпаев не выйдет против сборной Намибии 25 марта

Казахстан - Намибия, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 06:00 Фото: Instagram/d.satpayev
Стала известна причина, по которой нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет 25 марта за национальную команду на турнире FIFA Series-2026 против сборной Намибии, сообщает Zakon.kz.

В марте сборная Казахстана примет участие в турнире FIFA Series 2026, который состоится в Астане. Первая игра пройдет 25 марта против сборной Намибии на стадионе "Астана Арена". Начало матча в 17:00.

Но казахстанцы выйдут без Дастана Сатпаева. Об этом стало известно 21 марта из сообщения пресс-службы Казахстанской федерации футбола.

"Мы получили рекомендации от медицинского штаба футбольного клуба "Челси", которые касаются текущего состояния Дастана Сатпаева и необходимости его восстановления в период мартовской международной паузы. Обсудив данные рекомендации с медицинским штабом сборной Казахстана и оценив полученную информацию, мы приняли решение дать игроку возможность пройти полноценный зтап восстановления", – пояснил Талгат Байсуфинов.

Он также отметил, что вместо Сатпаева в расположение сборной Казахстана вызван Оралхан Омиртаев, находящийся в хорошем функциональном состоянии и готовый выполнять задачи национальной сборной.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
