Сатпаев не сыграет в Астане против "Олимпиакоса"

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев пропустит следующий матч против "Олимпиакоса" в Астане, сообщает Zakon.kz.

Фанатов "Кайрата" ждет разочарование. А все потому, что Дастан Сатпаев не сыграет в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" из-за перебора желтых карточек.

26 ноября на 90+3-й минуте матча против "Копенгагена" он получил предупреждение, передает Sky Sport. Это предупреждение в Дании стало третьим в общем этапе Лиги чемпионов.

В связи с этим игрок пропустит следующий матч против "Олимпиакоса" в Астане 9 декабря. По предварительной информации, в это время он поедет на лечение, чтобы спокойно подготовиться к двум оставшимся матчам.

На минувшей игре Дастан Сатпаев стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Форвард "Кайрата" навсегда вписал свое имя в историю главного Еврокубка. Впереди юной казахстанской звезды находятся только испанцы Ансу Фати и Ламин Ямаль.

Стали известны результаты второго игрового дня Лиги чемпионов, где "Кайрат" проиграл "Копенгагену".