Спорт

Михаил Шайдоров сделал неожиданный подарок алматинцам на улице города

Казахстанский фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 05:59 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана Михаил Шайдоров поздравил земляков с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин прошел по парку Алматы и угостил гуляющих баурсаками.

Исторический казахстанский чемпион ОИ-2026 фотографировался и раздавал автографы алматинцам и гостям города.

"Наурыз мейрамы құтты болсын! Получилось подарить эмоции людям в этот замечательный праздник", – сказал Шайдоров.

До этого Михаил Шайдоров завоевал "золото" зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 в фигурном катании, став вторым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта за всю историю независимого Казахстана.

Ранее стало известно, что Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу.

Аксинья Титова
