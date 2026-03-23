Михаил Шайдоров сделал неожиданный подарок алматинцам на улице города
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана Михаил Шайдоров поздравил земляков с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин прошел по парку Алматы и угостил гуляющих баурсаками.
Исторический казахстанский чемпион ОИ-2026 фотографировался и раздавал автографы алматинцам и гостям города.
"Наурыз мейрамы құтты болсын! Получилось подарить эмоции людям в этот замечательный праздник", – сказал Шайдоров.
До этого Михаил Шайдоров завоевал "золото" зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 в фигурном катании, став вторым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта за всю историю независимого Казахстана.
Ранее стало известно, что Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript