Спорт

Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу

Олимпийский чемпион, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 02:30
Серебряный призер Олимпийских игр из России, хореограф Илья Авербух признался, что хотел бы видеть в своих ледовых шоу олимпийского чемпиона из Казахстана, Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Об этом фигурист заявил в беседе с корреспондентом Sport24.

"Хотел ли бы я видеть Михаила Шайдорова у себя в шоу? Почему бы и нет. Думаю, тут даже не может быть никаких вопросов. Михаил – действующий олимпийский чемпион, который будет украшением любого шоу. Возможное появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным. Нужно только, чтобы он согласился поучаствовать, если мы его пригласим", – признался Авербух.

21-летний Михаил Шайдоров занял первое место в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин-одиночников на Олимпийских играх-2026 в Италии. Турнир проходил с 6 по 22 февраля.

Ранее Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову.

Аксинья Титова
Авербух извинился за скандальные слова о своей жене Лизе Арзамасовой
06:33, 15 мая 2025
Авербух извинился за скандальные слова о своей жене Лизе Арзамасовой
Коллега поддержала Илью Авербуха после скандального высказывания о жене
10:31, 17 мая 2025
Коллега поддержала Илью Авербуха после скандального высказывания о жене
Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России
01:44, 23 января 2025
Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России
Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в UFC
02:59, 21 марта 2026
Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в UFC
Главный тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом"
02:20, 21 марта 2026
Главный тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом"
Евлоев и Мёрфи провели битву взглядов перед поединком в Лондоне
01:36, 21 марта 2026
Евлоев и Мёрфи провели битву взглядов перед поединком в Лондоне
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста за полуфинал турнира в Тунисе
01:11, 21 марта 2026
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста за полуфинал турнира в Тунисе
