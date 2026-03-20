Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу
Фото: Instagram/isufigureskating
Серебряный призер Олимпийских игр из России, хореограф Илья Авербух признался, что хотел бы видеть в своих ледовых шоу олимпийского чемпиона из Казахстана, Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.
Об этом фигурист заявил в беседе с корреспондентом Sport24.
"Хотел ли бы я видеть Михаила Шайдорова у себя в шоу? Почему бы и нет. Думаю, тут даже не может быть никаких вопросов. Михаил – действующий олимпийский чемпион, который будет украшением любого шоу. Возможное появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным. Нужно только, чтобы он согласился поучаствовать, если мы его пригласим", – признался Авербух.
21-летний Михаил Шайдоров занял первое место в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин-одиночников на Олимпийских играх-2026 в Италии. Турнир проходил с 6 по 22 февраля.
Ранее Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову.
