Пост предполагаемой девушки Михаила Шайдорова обсуждают в Сети
Девушка поделилась с подписчиками в TikTok необычным форматом "обзора", который моментально стал виральным и вызвал волну обсуждений. В коротком видео Мурзагалиева представила серию снимков, где она оценивает свои косметические хайлайтеры.
Однако главным сюрпризом для аудитории стало второе фото в подборке – совместный кадр с Михаилом Шайдоровым. Снимок сопровождает красноречивая подпись "бесконечность из десяти", что многие поклонники расценили как публичное подтверждение романтических отношений.
Фото: скриншот видео
Пользователи Сети не поскупились на теплые слова в комментариях, отмечая не только красоту девушки, но и гармоничность пары.
- Они даже чем-то похожи друг на друга.
- Да он стал хайлайтером для всего Казахстана!!!
- Вы очень милая пара. Люблю, когда люди счастливы друг с другом!
- Так у Миши уже была одна золотая медаль и до Олимпиады.
- Счастья вам обоим.
- Я хочу плакать, настолько это мило.
Пользователи соцсетей и ранее активно обсуждали девушку. Поводом тогда стали публикации в Instagram Айслу Мурзагалиевой. После победы спортсмена она разместила пост с подписью: "My Olympic champion! слов нет, ты самый лучший, всегда!", чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.
Стоит отметить, что можно под постом девушки увидеть лайки и комментарии Шайдорова. Кстати, девушка является чемпионкой Азии по художественной гимнастике.