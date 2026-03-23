Пост предполагаемой девушки Михаила Шайдорова обсуждают в Сети

В социальных сетях набирает популярность публикация Айслу Мурзагалиевой, которую в Казнете называют предполагаемой избранницей казахстанского фигуриста, победителя Олимпийских игр-2026 Михаила Шайдорова, передает Zakon.kz.

Девушка поделилась с подписчиками в TikTok необычным форматом "обзора", который моментально стал виральным и вызвал волну обсуждений. В коротком видео Мурзагалиева представила серию снимков, где она оценивает свои косметические хайлайтеры.

Однако главным сюрпризом для аудитории стало второе фото в подборке – совместный кадр с Михаилом Шайдоровым. Снимок сопровождает красноречивая подпись "бесконечность из десяти", что многие поклонники расценили как публичное подтверждение романтических отношений.

Фото: скриншот видео

Пользователи Сети не поскупились на теплые слова в комментариях, отмечая не только красоту девушки, но и гармоничность пары.



Они даже чем-то похожи друг на друга.

Да он стал хайлайтером для всего Казахстана!!!

Вы очень милая пара. Люблю, когда люди счастливы друг с другом!

Так у Миши уже была одна золотая медаль и до Олимпиады.

Счастья вам обоим.

Я хочу плакать, настолько это мило.

Пользователи соцсетей и ранее активно обсуждали девушку. Поводом тогда стали публикации в Instagram Айслу Мурзагалиевой. После победы спортсмена она разместила пост с подписью: "My Olympic champion! слов нет, ты самый лучший, всегда!", чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.

Стоит отметить, что можно под постом девушки увидеть лайки и комментарии Шайдорова. Кстати, девушка является чемпионкой Азии по художественной гимнастике.