Спорт

От "темной лошадки" до триумфатора: МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова

Михаил Шайдоров, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 09:36 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
7 апреля 2026 года пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) посвятила пост в честь победы казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

В МОК подчеркивают, что Шайдоров стал настоящей "темной лошадкой" на своем олимпийском дебюте.

"21-летний фигурист соревновался с самыми прославленными именами в фигурном катании. Он шокировал мир и самого себя, упав на лед после почти безупречного выступления. Он также расплакался, когда объявили его личный рекорд в произвольной программе – 198,64 балла. Затем пришло осознание, что он завоевал не просто медаль, а титул. Он получил первую в истории Казахстана золотую олимпийскую медаль в фигурном катании и первое "золото" зимних Игр с 1994 года", – говорится в публикации, размещенной на странице в Instagram.

Также МОК привел слова казахстанца о том, что его медаль может дать мотивацию другим молодым спортсменам.

"Пределов вообще не существует".Михаил Шайдоров

Подписчики комитета со всех уголков планеты живо отозвались на заявление, поддержав казахстанца и в очередной раз выразив ему признательность.

  • Это было очень и очень эмоционально!
  • Наш чемпион.
  • Біздің Михаил Шайдоров.
  • Мы так гордимся нашим олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым.
  • Он этого заслуживает. Мы его очень любим.
  • Наш Олимпийский Мишка.

Михаил Шайдоров претендует на звание лучшего фигуриста сезона

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. Он набрал 291,58 балла, поднявшись с 5-го места после короткой программы на 1-е место по итогам произвольной.

Уже 28 февраля стало известно, что Димаш Кудайберген подарил Шайдорову роскошный внедорожник. Позднее фигуристу был вручен сертификат на 3-комнатную квартиру, ключи от нового автомобиля и денежное поощрение.

Анастасия Московчук
