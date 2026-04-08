От "темной лошадки" до триумфатора: МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова

7 апреля 2026 года пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) посвятила пост в честь победы казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

В МОК подчеркивают, что Шайдоров стал настоящей "темной лошадкой" на своем олимпийском дебюте.

"21-летний фигурист соревновался с самыми прославленными именами в фигурном катании. Он шокировал мир и самого себя, упав на лед после почти безупречного выступления. Он также расплакался, когда объявили его личный рекорд в произвольной программе – 198,64 балла. Затем пришло осознание, что он завоевал не просто медаль, а титул. Он получил первую в истории Казахстана золотую олимпийскую медаль в фигурном катании и первое "золото" зимних Игр с 1994 года", – говорится в публикации, размещенной на странице в Instagram.

Также МОК привел слова казахстанца о том, что его медаль может дать мотивацию другим молодым спортсменам.

"Пределов вообще не существует". Михаил Шайдоров

Подписчики комитета со всех уголков планеты живо отозвались на заявление, поддержав казахстанца и в очередной раз выразив ему признательность.

Это было очень и очень эмоционально!

Наш чемпион.

Біздің Михаил Шайдоров.

Мы так гордимся нашим олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым.

Он этого заслуживает. Мы его очень любим.

Наш Олимпийский Мишка.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. Он набрал 291,58 балла, поднявшись с 5-го места после короткой программы на 1-е место по итогам произвольной.

Уже 28 февраля стало известно, что Димаш Кудайберген подарил Шайдорову роскошный внедорожник. Позднее фигуристу был вручен сертификат на 3-комнатную квартиру, ключи от нового автомобиля и денежное поощрение.