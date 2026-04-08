От "темной лошадки" до триумфатора: МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова
В МОК подчеркивают, что Шайдоров стал настоящей "темной лошадкой" на своем олимпийском дебюте.
"21-летний фигурист соревновался с самыми прославленными именами в фигурном катании. Он шокировал мир и самого себя, упав на лед после почти безупречного выступления. Он также расплакался, когда объявили его личный рекорд в произвольной программе – 198,64 балла. Затем пришло осознание, что он завоевал не просто медаль, а титул. Он получил первую в истории Казахстана золотую олимпийскую медаль в фигурном катании и первое "золото" зимних Игр с 1994 года", – говорится в публикации, размещенной на странице в Instagram.
Также МОК привел слова казахстанца о том, что его медаль может дать мотивацию другим молодым спортсменам.
"Пределов вообще не существует".Михаил Шайдоров
Подписчики комитета со всех уголков планеты живо отозвались на заявление, поддержав казахстанца и в очередной раз выразив ему признательность.
- Это было очень и очень эмоционально!
- Наш чемпион.
- Біздің Михаил Шайдоров.
- Мы так гордимся нашим олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым.
- Он этого заслуживает. Мы его очень любим.
- Наш Олимпийский Мишка.
14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. Он набрал 291,58 балла, поднявшись с 5-го места после короткой программы на 1-е место по итогам произвольной.
Уже 28 февраля стало известно, что Димаш Кудайберген подарил Шайдорову роскошный внедорожник. Позднее фигуристу был вручен сертификат на 3-комнатную квартиру, ключи от нового автомобиля и денежное поощрение.