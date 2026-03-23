"Астана" возглавляет рейтинг после трех туров в КПЛ-2026

После трех туров Казахстанской премьер-лиги сезона-2026 клуб "Астана" стал лидером в рейтинге футбольных команд, сообщает Zakon.kz.

За три матча столичный клуб набрал семь очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. На старте нового сезона чемпионата Казахстана команда обыграла "Жетысу" (4:1) и "Тобыл" (2:0) и сыграла вничью с "Кайсаром" (0:0).

Также по семь очков имеют "Ордабасы", "Окжетпес" и "Кайрат", но все они уступают "Астане" по разнице забитых и пропущенных мячей.

Фото: Telegram/qazsporttv

В четвертом туре КПЛ-2026 "Астана" в гостях сыграет с "Кайратом", который является действующим чемпионом Казахстана. Игра пройдет 5 апреля.

