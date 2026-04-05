#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Казахстанские клубы узнали свои места в престижном рейтинге

Футболисты, поле, матч, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 07:10 Фото: Instagram/f.c.kairat
Европейский портал Opta Analyst представил рейтинг футбольных клубов мира, в который вошли команды казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, в рейтинге Opta клубы Казахстанской Премьер-лиги расположились так:

  • Лидером среди них стал "Кайрат", занявший 518-е место и потерявший пять позиций.
  • Далее идут "Астана" (571-е место, -2),
  • "Елимай" (917-е, +3),
  • "Тобыл" (922-е, +1).

В середине списка расположились "Актобе" (1087-е, +7), "Ордабасы" (1102-е, +3), "Женис" (1495-е, -6) и "Окжетпес" (1605-е, -6).

Ниже в рейтинге оказались "Кызылжар" (1733-е, +3), "Каспий" (1893-е, без изменений), "Кайсар" (1908-е, -4) и "Иртыш" (1931-е, +6).

Замыкают список "Атырау" (1960-е, +5), "Алтай" (2107-е, +6), "Жетысу" (2337-е, +5) и "Улытау", который опустился на 2411-е место (-14).

Ранее мы писали о драме в Шымкенте: "Ордабасы" вырвал ничью у "Атырау" на последней минуте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: