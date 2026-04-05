Казахстанские клубы узнали свои места в престижном рейтинге

Европейский портал Opta Analyst представил рейтинг футбольных клубов мира, в который вошли команды казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, в рейтинге Opta клубы Казахстанской Премьер-лиги расположились так:

Лидером среди них стал "Кайрат", занявший 518-е место и потерявший пять позиций.

Далее идут "Астана" (571-е место, -2),

"Елимай" (917-е, +3),

"Тобыл" (922-е, +1).

В середине списка расположились "Актобе" (1087-е, +7), "Ордабасы" (1102-е, +3), "Женис" (1495-е, -6) и "Окжетпес" (1605-е, -6).

Ниже в рейтинге оказались "Кызылжар" (1733-е, +3), "Каспий" (1893-е, без изменений), "Кайсар" (1908-е, -4) и "Иртыш" (1931-е, +6).

Замыкают список "Атырау" (1960-е, +5), "Алтай" (2107-е, +6), "Жетысу" (2337-е, +5) и "Улытау", который опустился на 2411-е место (-14).

