Казахстанские клубы узнали свои места в престижном рейтинге
Европейский портал Opta Analyst представил рейтинг футбольных клубов мира, в который вошли команды казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Как передает sportarena.kz, в рейтинге Opta клубы Казахстанской Премьер-лиги расположились так:
- Лидером среди них стал "Кайрат", занявший 518-е место и потерявший пять позиций.
- Далее идут "Астана" (571-е место, -2),
- "Елимай" (917-е, +3),
- "Тобыл" (922-е, +1).
В середине списка расположились "Актобе" (1087-е, +7), "Ордабасы" (1102-е, +3), "Женис" (1495-е, -6) и "Окжетпес" (1605-е, -6).
Ниже в рейтинге оказались "Кызылжар" (1733-е, +3), "Каспий" (1893-е, без изменений), "Кайсар" (1908-е, -4) и "Иртыш" (1931-е, +6).
Замыкают список "Атырау" (1960-е, +5), "Алтай" (2107-е, +6), "Жетысу" (2337-е, +5) и "Улытау", который опустился на 2411-е место (-14).
