Лечили не то колено: врачебная халатность в "Реале" подвергла опасности Мбаппе

Врачи мадридского "Реала" допустили ошибку при проверке колена нападающего Килиана Мбаппе. Вместо левого, медики обследовали правое колено французского футболиста, сообщает Zakon.kz.

Журналист Даниэль Риоло также сообщил, что медики клуба исследовали не ту ногу, что могло поставить под угрозу здоровье футболиста.

Этот инцидент связан с январским увольнением медицинского штаба "Реала".

🚨 Les infos de @danielriolo sur la blessure de Mbappé au genou gauche.



"La boulette est tellement énorme qu'il se dit, dans les "milieux autorisés", que le Real aurait ausculté le mauvais genou" pic.twitter.com/oeXrBhKKjU — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2026

Эта ошибка могла иметь гораздо более серьезные последствия, так как футболист продолжал играть, не зная точной причины боли.

Сам Мбаппе косвенно подтвердил проблему с обследованием в "Реале". По словам футболиста, ему повезло, что в Париже был поставлен правильный диагноз.

Сейчас Мбаппе уже восстановился.

