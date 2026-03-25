#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Лечили не то колено: врачебная халатность в "Реале" подвергла опасности Мбаппе

Футболист ФК &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 05:59 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Врачи мадридского "Реала" допустили ошибку при проверке колена нападающего Килиана Мбаппе. Вместо левого, медики обследовали правое колено французского футболиста, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут многие зарубежные источники.

Журналист Даниэль Риоло также сообщил, что медики клуба исследовали не ту ногу, что могло поставить под угрозу здоровье футболиста.

Этот инцидент связан с январским увольнением медицинского штаба "Реала".

Эта ошибка могла иметь гораздо более серьезные последствия, так как футболист продолжал играть, не зная точной причины боли.

Сам Мбаппе косвенно подтвердил проблему с обследованием в "Реале". По словам футболиста, ему повезло, что в Париже был поставлен правильный диагноз.

Сейчас Мбаппе уже восстановился.

Ранее стало известно, что матч сборных Казахстана и Венгрии по футболу перенесли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: