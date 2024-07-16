Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Официально: Мбаппе подписал контракт с "Реалом" на пять лет

Футбол Контракт Реал, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:12 Фото: Instagram/realmadrid
16 июля французский форвард Килиан Мбаппе стал игроком мадридского "Реала". Он подписал соглашение до 2029 года и в новой команде будет носить футболку под номером 9, сообщает Zakon.kz.

25-летний французский футболист подписал контракт на официальной церемонии с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, передает пресс-служба "Реала".

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:12

Фото: Instagram/realmadrid

После подписания бумаг прошла презентация форварда на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Презентация прошла с аншлагом, стадион вместимостью 80 тыс. зрителей был заполнен полностью.

На церемонии участвовал легендарный игрок и экс-тренер "сливочных" – Зинедин Зидан.

"Добрый день всем, постараюсь говорить по-испански, невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за "Реал", и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив. Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который верил в меня с первого дня. Произошло много событий. Спасибо всем людям, которые сделали возможным мое присутствие здесь. Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет".Килиан Мбаппе

Во время торжественной речи Килиан поцеловал эмблему королевского клуба на футболке. То же самое сделал после чеканки мяча.

"Реал" объявил о переходе звездного французского форварда еще месяц назад. А за два месяца до этого футболист стал соседом Ричарда Гира, купив недвижимость за 18 млн евро в Мадриде.

Куандык Шынасилов
Гир Ричард Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
На какие деньги можно обращать взыскания
Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: