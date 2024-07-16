Официально: Мбаппе подписал контракт с "Реалом" на пять лет

16 июля французский форвард Килиан Мбаппе стал игроком мадридского "Реала". Он подписал соглашение до 2029 года и в новой команде будет носить футболку под номером 9, сообщает Zakon.kz.

25-летний французский футболист подписал контракт на официальной церемонии с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, передает пресс-служба "Реала".

Фото: Instagram/realmadrid

После подписания бумаг прошла презентация форварда на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

🤍🙌 Mbappé: "Ahora tengo otro sueño: estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo" pic.twitter.com/XSb89w55gG — MARCA (@marca) July 16, 2024

Презентация прошла с аншлагом, стадион вместимостью 80 тыс. зрителей был заполнен полностью.

На церемонии участвовал легендарный игрок и экс-тренер "сливочных" – Зинедин Зидан.

"Добрый день всем, постараюсь говорить по-испански, невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за "Реал", и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив. Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который верил в меня с первого дня. Произошло много событий. Спасибо всем людям, которые сделали возможным мое присутствие здесь. Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет". Килиан Мбаппе

Во время торжественной речи Килиан поцеловал эмблему королевского клуба на футболке. То же самое сделал после чеканки мяча.

"Реал" объявил о переходе звездного французского форварда еще месяц назад. А за два месяца до этого футболист стал соседом Ричарда Гира, купив недвижимость за 18 млн евро в Мадриде.