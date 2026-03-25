Спорт

После резонансного конфликта Серик Сапиев получил еще одну должность

Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 20:53 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта, передает Zakon.kz.

Об официальном назначении боксера стало известно из сообщения пресс-службы федерации в социальных сетях.

"На посту советника президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта Серик Сапиев будет проводить системную работу по улучшению результатов национальных сборных, развитию бокса и достижению высоких показателей на Олимпийских играх", – говорится в сообщении.

Серик Сапиев – олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК, председателем Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК.

С ноября 2024 года Серик Сапиев занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. 21 января 2026 года между олимпийским чемпионом по боксу и его заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла небольшая потасовка, которая попала на видео.

Позднее оба выступали с заявлениями. 3 февраля стало известно, что Сапиев и Есимханов по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей.

Канат Болысбек
