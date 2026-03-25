После резонансного конфликта Серик Сапиев получил еще одну должность

Олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта, передает Zakon.kz.

Об официальном назначении боксера стало известно из сообщения пресс-службы федерации в социальных сетях.

"На посту советника президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта Серик Сапиев будет проводить системную работу по улучшению результатов национальных сборных, развитию бокса и достижению высоких показателей на Олимпийских играх", – говорится в сообщении.

Серик Сапиев – олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК, председателем Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК.

С ноября 2024 года Серик Сапиев занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. 21 января 2026 года между олимпийским чемпионом по боксу и его заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла небольшая потасовка, которая попала на видео.

Позднее оба выступали с заявлениями. 3 февраля стало известно, что Сапиев и Есимханов по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей.