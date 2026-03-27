"Как тигрица": дочь Серика Сапиева успешно выступила на престижном турнире
Именитый казахстанский боксер, Олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев накануне, 26 марта 2026 года, поделился успехом своей старшей дочери Акку, которая занимается спортивно‑бальными танцами с раннего возраста, сообщает Zakon.kz.
Юная наследница известного спортсмена заняла призовое 2-е место на престижном международном турнире по спортивным танцам под эгидой World DanceSport Federation, который проходит в Блэкпуле.
"Акку, поздравляю с прекрасным выступлением и призовым местом, 2-м", – говорится в публикациях, которые дочь Сапиева респостнула к себе в Instagram-Stories.
Также Акку у себя на странице показала фрагменты выступления.
Восхитился танцем Акку не только знаменитый отец, но и ее подписчики:
- "Уау!"
- "Крутая!"
- "Лучшая!"
- "Чемпионка!"
- "Поздравляем!"
- "Очень красивая!"
- "Красотка, Акку! Поздравляю!"
- "Как тигрица в этом костюме, очень красивая и танцует огонь!"
- "Вот эту девочку надо показывать по всем новостным каналам!"
- "Реальные достижения на официальных соревнованиях с самыми сильными со всего мира".
Ранее сообщалось, что Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.
