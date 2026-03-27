Спорт

"Как тигрица": дочь Серика Сапиева успешно выступила на престижном турнире

Акку Сапиева, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:12 Фото: Instagram/balance_starlight
Именитый казахстанский боксер, Олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев накануне, 26 марта 2026 года, поделился успехом своей старшей дочери Акку, которая занимается спортивно‑бальными танцами с раннего возраста, сообщает Zakon.kz.

Юная наследница известного спортсмена заняла призовое 2-е место на престижном международном турнире по спортивным танцам под эгидой World DanceSport Federation, который проходит в Блэкпуле.

Фото: Instagram/sdc_sapiyeva

"Акку, поздравляю с прекрасным выступлением и призовым местом, 2-м", – говорится в публикациях, которые дочь Сапиева респостнула к себе в Instagram-Stories.

Также Акку у себя на странице показала фрагменты выступления.

Восхитился танцем Акку не только знаменитый отец, но и ее подписчики:

  • "Уау!"
  • "Крутая!"
  • "Лучшая!"
  • "Чемпионка!"
  • "Поздравляем!"
  • "Очень красивая!"
  • "Красотка, Акку! Поздравляю!"
  • "Как тигрица в этом костюме, очень красивая и танцует огонь!"
  • "Вот эту девочку надо показывать по всем новостным каналам!"
  • "Реальные достижения на официальных соревнованиях с самыми сильными со всего мира".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:12
Серик Сапиев: "Пытаюсь всегда радовать своих дочек"

Ранее сообщалось, что Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.

Динара Халдарова
Головкин во главе НОКа, преимущества казахстанских боксеров и Олимпиада в Париже: интервью Серика Сапиева
13:59, 15 февраля 2024
13:59, 15 февраля 2024
Головкин во главе НОКа, преимущества казахстанских боксеров и Олимпиада в Париже: интервью Серика Сапиева
Серик Сапиев стал председателем президиума Казахстанского союза спортсменов
11:23, 06 апреля 2023
11:23, 06 апреля 2023
Серик Сапиев стал председателем президиума Казахстанского союза спортсменов
Серик Сапиев высказался о возвращении на госслужбу
15:15, 29 ноября 2024
15:15, 29 ноября 2024
Серик Сапиев высказался о возвращении на госслужбу
Экс-чемпион UFC не назвал победителя в поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
17:44, Сегодня
17:44, Сегодня
Экс-чемпион UFC не назвал победителя в поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
Дмитрий Огай прокомментировал уход из "Шахтёра"
17:26, Сегодня
17:26, Сегодня
Дмитрий Огай прокомментировал уход из "Шахтёра"
Казахстанские велосипедистки добились очередного успеха на чемпионате Азии
17:10, Сегодня
17:10, Сегодня
Казахстанские велосипедистки добились очередного успеха на чемпионате Азии
Царукян сутки сидит в туалете из-за чёрной икры: версия Чимаева
16:53, Сегодня
16:53, Сегодня
Царукян сутки сидит в туалете из-за чёрной икры: версия Чимаева
