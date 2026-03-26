#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Елена Рыбакина получила новое прозвище перед 18-й битвой с Соболенко

Теннис Рыбакина Полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:08
26 марта на крупном престижном турнире WTA 1000 в американском Майами стали известны все полуфиналистки в одиночном разряде. Одной из них стала Елена Рыбакина., которой эксперты присвоили неофициальное прозвище "Мисс Терминатор", сообщает Zakon.kz.

Второго номера рейтинга WTA стали называть так после того, как она в волевой борьбе переиграла хозяйку турнира, Джессику Пегула в трех сетах со счетом – 2:6, 6:3, 6:4.

Этот победный матч стал для Рыбакиной 13-м полуфиналом на турнирах WTA 1000. К данному часу она имеет 13 побед в 14-ти последних играх против соперниц из топ-10.

"Холодная леди" или "Королева эйсов" теперь преобразилась в "Мисс Терминатора".

По итогам матчей 1/4 финала текущего турнира следующей соперницей лидера женской сборной Казахстана стала первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь).

Если поднять статистику то это будет 18-е сражение между этими теннисистками, где пока впереди Арина – 9:7.

Будущий их полуфинал в Майами стартует 27 марта в 05:30 по казахстанскому времени.

В текущем сезоне Рыбакина и Соболенко играли в финале Australian Open-2025, где чемпионкой стала Елена.

Спустя время Арина взяла реванш у казахстанки на турнире в Индиан-Уэллсе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: