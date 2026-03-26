Елена Рыбакина получила новое прозвище перед 18-й битвой с Соболенко
Второго номера рейтинга WTA стали называть так после того, как она в волевой борьбе переиграла хозяйку турнира, Джессику Пегула в трех сетах со счетом – 2:6, 6:3, 6:4.
The moment Elena Rybakina beat Jessica Pegula in Miami to reach her 13th WTA 1000 semifinal.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 25, 2026
She’s now won 13 of her last 14 matches against top 10 players.
Miss Terminator still doing her thing. 😮💨
🇰🇿🩵
pic.twitter.com/INUrjl7j5x
Этот победный матч стал для Рыбакиной 13-м полуфиналом на турнирах WTA 1000. К данному часу она имеет 13 побед в 14-ти последних играх против соперниц из топ-10.
"Холодная леди" или "Королева эйсов" теперь преобразилась в "Мисс Терминатора".
По итогам матчей 1/4 финала текущего турнира следующей соперницей лидера женской сборной Казахстана стала первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь).
Если поднять статистику то это будет 18-е сражение между этими теннисистками, где пока впереди Арина – 9:7.
Будущий их полуфинал в Майами стартует 27 марта в 05:30 по казахстанскому времени.
В текущем сезоне Рыбакина и Соболенко играли в финале Australian Open-2025, где чемпионкой стала Елена.
Спустя время Арина взяла реванш у казахстанки на турнире в Индиан-Уэллсе.