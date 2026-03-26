Появился список боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате Азии
Накануне, 25 марта 2026 года, в Казахстанской федерации бокса рассказали, кто из спортсменов вошел в состав сборной, которая будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.
Состав сборной Казахстана по боксу опубликовали в Instagram федерации.
Мужская сборная, которая будет защищать честь страны под руководством Нуржана Насанова:
- до 50 кг – Санжар Ташкенбай;
- до 55 кг – Махмуд Сабырхан;
- до 60 кг – Оразбек Асылкулов;
- до 65 кг – Ертуган Зейнуллинов;
- до 70 кг – Торехан Сабырхан;
- до 75 кг – Сабыржан Аккалыков;
- до 80 кг – Ерасыл Жакпеков;
- до 85 кг – Нурбек Оралбай;
- до 90 кг – Сагындык Тогамбай;
- +90 кг – Айбек Оралбай.
Женская сборная, которая примет участие в первенстве под руководством Елдоса Сайдалина:
- до 48 кг – Айгерим Саттыбаева;
- до 51 кг – Жазира Оракбаева;
- до 54 кг – Элина Базарова;
- до 57 кг – Улжан Сарсенбек;
- до 60 кг – Римма Волосенко;
- до 65 кг – Лаура Есенкелди;
- до 70 кг – Бакыт Сейдиш;
- до 75 кг – Валентина Хальзова;
- до 80 кг – Надежда Рябец;
- +80 кг – Дина Исламбекова.
"Сборная Казахстана отправится в Монголию. С 30 марта по 10 апреля в Улан-Баторе пройдет первый чемпионат Азии среди взрослых, организованный World Boxing", – отметили в Казахстанской федерации бокса.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.
