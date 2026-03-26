Спорт

Появился список боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате Азии

боксерские перчатки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:42 Фото: pixabay
Накануне, 25 марта 2026 года, в Казахстанской федерации бокса рассказали, кто из спортсменов вошел в состав сборной, которая будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

Состав сборной Казахстана по боксу опубликовали в Instagram федерации.

Мужская сборная, которая будет защищать честь страны под руководством Нуржана Насанова:

  • до 50 кг – Санжар Ташкенбай;
  • до 55 кг – Махмуд Сабырхан;
  • до 60 кг – Оразбек Асылкулов;
  • до 65 кг – Ертуган Зейнуллинов;
  • до 70 кг – Торехан Сабырхан;
  • до 75 кг – Сабыржан Аккалыков;
  • до 80 кг – Ерасыл Жакпеков;
  • до 85 кг – Нурбек Оралбай;
  • до 90 кг – Сагындык Тогамбай;
  • +90 кг – Айбек Оралбай.

Женская сборная, которая примет участие в первенстве под руководством Елдоса Сайдалина:

  • до 48 кг – Айгерим Саттыбаева;
  • до 51 кг – Жазира Оракбаева;
  • до 54 кг – Элина Базарова;
  • до 57 кг – Улжан Сарсенбек;
  • до 60 кг – Римма Волосенко;
  • до 65 кг – Лаура Есенкелди;
  • до 70 кг – Бакыт Сейдиш;
  • до 75 кг – Валентина Хальзова;
  • до 80 кг – Надежда Рябец;
  • +80 кг – Дина Исламбекова.
"Сборная Казахстана отправится в Монголию. С 30 марта по 10 апреля в Улан-Баторе пройдет первый чемпионат Азии среди взрослых, организованный World Boxing", – отметили в Казахстанской федерации бокса.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.

