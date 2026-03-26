Появился список боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате Азии

Накануне, 25 марта 2026 года, в Казахстанской федерации бокса рассказали, кто из спортсменов вошел в состав сборной, которая будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

Состав сборной Казахстана по боксу опубликовали в Instagram федерации. Мужская сборная, которая будет защищать честь страны под руководством Нуржана Насанова: до 50 кг – Санжар Ташкенбай;

до 55 кг – Махмуд Сабырхан;

до 60 кг – Оразбек Асылкулов;

до 65 кг – Ертуган Зейнуллинов;

до 70 кг – Торехан Сабырхан;

до 75 кг – Сабыржан Аккалыков;

до 80 кг – Ерасыл Жакпеков;

до 85 кг – Нурбек Оралбай;

до 90 кг – Сагындык Тогамбай;

+90 кг – Айбек Оралбай. Женская сборная, которая примет участие в первенстве под руководством Елдоса Сайдалина: до 48 кг – Айгерим Саттыбаева;

до 51 кг – Жазира Оракбаева;

до 54 кг – Элина Базарова;

до 57 кг – Улжан Сарсенбек;

до 60 кг – Римма Волосенко;

до 65 кг – Лаура Есенкелди;

до 70 кг – Бакыт Сейдиш;

до 75 кг – Валентина Хальзова;

до 80 кг – Надежда Рябец;

+80 кг – Дина Исламбекова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan) "Сборная Казахстана отправится в Монголию. С 30 марта по 10 апреля в Улан-Баторе пройдет первый чемпионат Азии среди взрослых, организованный World Boxing", – отметили в Казахстанской федерации бокса. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.

