Спорт

Казахстанец выступил на чемпионате мира по фигурному катанию в Чехии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 20:40 Фото: olympic.kz
В Праге (Чехия) продолжается чемпионат мира-2026 по фигурному катанию. 26 марта в борьбу за медали вступили мужчины, где Казахстан представлял Диас Жиренбаев. Наш фигурист в короткой программе набрал 59.34 балла, заняв в итоге 35-е место, сообщает Zakon.kz.

Пробиться в "произволку" спортсмену не удалось. Для этого необходимо было войти в число 24 сильнейших по итогам короткой программы

Таким образом, Жиренбаев завершил выступление на ЧМ.

Промежуточным лидером стал американец Илья Малинин – 111.29.

27 марта на лед выйдет Софья Самоделкина. Перед "произволкой" она занимает 12-е место.

Ранее сообщалось, что Самоделкина неоднозначно стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Софья Самоделкина неоднозначно стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию
04:14, 26 марта 2026
Софья Самоделкина неоднозначно стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана
08:28, 26 февраля 2026
Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Праге
06:26, 24 марта 2026
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Праге
Последние
Популярные
Читайте также
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
22:04, Сегодня
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Сегодня
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Сегодня
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Сегодня
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
