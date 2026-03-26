Казахстанец выступил на чемпионате мира по фигурному катанию в Чехии

В Праге (Чехия) продолжается чемпионат мира-2026 по фигурному катанию. 26 марта в борьбу за медали вступили мужчины, где Казахстан представлял Диас Жиренбаев. Наш фигурист в короткой программе набрал 59.34 балла, заняв в итоге 35-е место, сообщает Zakon.kz.

Пробиться в "произволку" спортсмену не удалось. Для этого необходимо было войти в число 24 сильнейших по итогам короткой программы

Таким образом, Жиренбаев завершил выступление на ЧМ.

Промежуточным лидером стал американец Илья Малинин – 111.29.

27 марта на лед выйдет Софья Самоделкина. Перед "произволкой" она занимает 12-е место.

