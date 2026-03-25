Софья Самоделкина неоднозначно стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию

По итогам первого дня соревнований чемпионата мира по фигурному катанию в Праге лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина заняла 12-е место, сообщает Zakon.kz.

В короткой программе отечественная фигуристка набрала 66,95 балла. Своими мнениями в соцсетях поделились зрители проката Самоделкиной.

Вместе с тем данный результат позволил ей пройти в число 24-х лучших спортсменок из 33-х, которые выступят в решающей произвольной программе. В ночь с 27 на 28 марта, Самоделкина откроет выступления третьей разминки девушек.

Поминутный выход спортсменки запланирован на 00:10 по времени Казахстана.

В прошлом году на чемпионате мира в США Софья Самоделкина заняла 14-е место, а на минувшей Олимпиаде-2026 в Италии спортсменка замкнула топ-10 с личным рекордом в 207,46 балла по сумме двух программ.

