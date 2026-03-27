Спорт

Каори Сакамото и лучшие фигуристки планеты выступили на чемпионате мира

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 02:14 Фото: Instagram/goldsk8
В ночь на 28 марта в Праге определилась тройка победительниц чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты завершила свою карьеру фигуристки теперь уже четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото.

"Прощаемся с великой спортсменкой. И поздравляем Моне Чибу и Нину Пинзарроне с первыми медалями чемпионата мира", – отметили мировые фанаты фигурного катания.

Фото: okko

Эксперты подчеркнули, что Сакамото побила рекорд россиянки Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира. Так, Каори набрала 238.38, а Алина ранее – 237.5.

Что касается казахстанской фигуристки, то она вновь за пределами топ-10 мирового чемпионата, заняв 12-е место. Итоговая турнирная таблица женщин-одиночниц представлена в следующем порядке:

Фото: isu-skating

25 марта известная российская фигуристка Александра Трусова поделилась редкими кадрами репетиции с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Софья Самоделкина рассказала о прокате в Праге и проблемах с коленом
03:00, 28 марта 2026
Софья Самоделкина рассказала о прокате в Праге и проблемах с коленом
Каори Сакамото готова выступить на чемпионате мира по фигурному катанию
08:50, 10 марта 2026
Каори Сакамото готова выступить на чемпионате мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана
08:28, 26 февраля 2026
Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
01:57, 28 марта 2026
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
00:44, 28 марта 2026
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
Софья Самоделкина неудачно выступила в произвольной программе чемпионата мира-2026
00:19, 28 марта 2026
Софья Самоделкина неудачно выступила в произвольной программе чемпионата мира-2026
Этнический казах из России защитил титул чемпиона Karate Combat
00:11, 28 марта 2026
Этнический казах из России защитил титул чемпиона Karate Combat
