Каори Сакамото и лучшие фигуристки планеты выступили на чемпионате мира

В ночь на 28 марта в Праге определилась тройка победительниц чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты завершила свою карьеру фигуристки теперь уже четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото.

"Прощаемся с великой спортсменкой. И поздравляем Моне Чибу и Нину Пинзарроне с первыми медалями чемпионата мира", – отметили мировые фанаты фигурного катания.

Эксперты подчеркнули, что Сакамото побила рекорд россиянки Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира. Так, Каори набрала 238.38, а Алина ранее – 237.5.

Что касается казахстанской фигуристки, то она вновь за пределами топ-10 мирового чемпионата, заняв 12-е место. Итоговая турнирная таблица женщин-одиночниц представлена в следующем порядке:

