Будет триллер: Сафина о матче Рыбакиной и Соболенко

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина поделилась прогнозом на полуфинальный матч турнира WTA 1000 в Майами (США) между лидерами мирового рейтинга – представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и белоруской Ариной Соболенко, сообщает Zakon.kz.

"Ну что, очередной триллер, можно так сказать, будет между Рыбакиной и Соболенко. Ну, знаете, если честно, на сегодняшний день мне почему-то кажется, что Лена уставшая. Вот физически она более уставшая, чем Арина. И, наверное, в Майами больше шансов или больше возможностей выиграть у Арины. Это сугубо мое такое личное мнение. Я вижу, что физически могла быть просто более уставшая Лена. А так вот если брать по игре, то, конечно же, для меня намного интересней, даже могу сказать вариативнее, Лена. Ее стиль игры, ее поведение на корте мне как-то больше симпатизирует", – сказала она.

Отметим, что полуфинальный матч запланирован на 27 марта в 05:30 по времени Астаны.

