Спорт

Арина Соболенко поделилась секретом победы над Рыбакиной в Майами

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 02:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над вторым номером рейтинга Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Чемпионат", белоруска обошла казахстанку со счетом 6:4, 6:3.

"Прежде всего мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я все сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на нее серьезное давление. Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело – и физически, и ментально. Рада одержать еще одну победу над ней", – призналась Соболенко.

Ранее Арина Соболенко показала фото с внучкой Трампа.

