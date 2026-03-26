Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о противостоянии с казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, теннисистки встретятся в полуфинале "тысячника" в Майами.

Арина Соболенко рассказала, каково это быть частью такого соперничества.

"Обожаю это. Мне это очень нравится, потому что когда кто-то доводит тебя до предела, это момент роста, когда становишься лучшим игроком и реально проверяешь свой уровень, свои силы. И мне это абсолютно нравится. Да, мы в последнее время сыграли много матчей, и все они были настоящей битвой, прекрасным шоу. Я с нетерпением жду встречи с ней и просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт, – высказалась Соболенко в студии Tennis Channel.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 9,4 млн долларов. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обошла американку Джессику Пегулу.

