#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана и мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 04:30 Фото: j48tennis
Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о противостоянии с казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, теннисистки встретятся в полуфинале "тысячника" в Майами.

Арина Соболенко рассказала, каково это быть частью такого соперничества.

"Обожаю это. Мне это очень нравится, потому что когда кто-то доводит тебя до предела, это момент роста, когда становишься лучшим игроком и реально проверяешь свой уровень, свои силы. И мне это абсолютно нравится. Да, мы в последнее время сыграли много матчей, и все они были настоящей битвой, прекрасным шоу. Я с нетерпением жду встречи с ней и просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт, – высказалась Соболенко в студии Tennis Channel.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 9,4 млн долларов. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обошла американку Джессику Пегулу.

Ранее эксперт рассчитал итог полуфинала Рыбакина – Соболенко в Майами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: