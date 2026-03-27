#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Спорт

Кварацхелия оформил дубль и приблизился к рекорду сборной Грузии

Футбол Дубль Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 13:46 Фото: Instagram/psg
В Тбилиси прошел товарищеский футбольный матч, где сборная Грузии благодаря двум голам своего лидера Хвичи Кварацхелии не удержала победу в противостоянии с Израилем – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Гостей от поражения спасли голы в исполнении Гая Мизрахи и Омри Гандельмана. Хорошее преимущество грузинам по началу матча принес вингер ПСЖ Кварацхелия, который забил дважды.

Но в итоге хозяева поля не удержали победный счет. Что касается Хвичи, то он поднялся на второе место среди бомбардиров в истории сборной Грузии, его копилка достигла 22 голов.

Действующим рекордсменом является легендарный Шота Арвеладзе (26).

Обе сборные не смогли попасть на ЧМ-2026, заняв по итогам отбора европейской квалификации третьи места в своих подгруппах.

Тем временем Международный арбитражный Суд (CAS) начал рассмотрение скандального дела о победителе КАН-2025 по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Мбаппе забил в седьмом матче подряд за Францию и повторил исторический рекорд
Хвича Кварацхелия: Мы показали, что можно победить любую команду
Официально: лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
Казахстанские лучники завоевали два "золота" на Кубке Азии
Суд вынес приговор супруге Шавката Рахмонова
